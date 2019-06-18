استقالة رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، استقالته بسبب ظروفه الصحية.
كما أعلن أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ميمون عبدالرسول وعبد الكريم بوطابونة وهاشم أمصادف ومنصور أمداوي، استقالتهم تضامنًا مع رئيس المجلس.
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