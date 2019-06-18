اجتماع طارئ في سرت لحسم أزمة نقص الإمداد المائي للبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 10:31 مساء

عقدت بلدية سرت، اجتماعًا طارئًا الثلاثاء، لدراسة مشكلة نقص الإمداد المائي لمياه النهر الصناعي عن مدينة سرت وكيفية معالجتها.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع انتهى بالاتفاق على إقفال المياه على كافة المشاريع الزراعية في وقت واحد اعتبارًا من غد.

وكلف المجتمعون، مدير موقع جهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي بمتابعة كميات المياه المتاحة من الخط الرئيسي أجدابيا- سرت، وأن تتعاون مديرية الأمن مع الجهات ذات العلاقة بإزالة الوصلات غير القانونية الموجودة على مسارات خطوط مياه النهر الصناعي.

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وحضر الاجتماع، كل من: عميد بلدية سرت مختار المعداني ورئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى عبد الجليل، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية المهندس منصور دلة، ومدير موقع جهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي بسرت المهندس رمضان محمد، ومساعد الشؤون العامة بمديرية الأمن في سرت العقيد محمد إمراجع، ومراقب التشغيل والصيانة بجهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس علي حافظ، ومدير إدارة التشغيل بجهاز الاستثمار لمياه النهر فوزي أبو شعالة.

كما حضر الاجتماع مشرفو المشاريع التشغيل والصيانة شرق سرت ومدير ادارة التخطيط والدراسات بجهاز الاستثمار عبدالقادر حامد ومدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل.

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