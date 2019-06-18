ورشة عمل حول «الهجرة غير الشرعية» في بنغازي

يستعد المجلس التسييري لبلدية بنغازي، لتنظيم ورشة عمل حول الهجرة غير الشرعية، تحت عنوان «قوانين الهجرة غير الشرعية بين الواقع والتطبيق».

وقال المكتب الإعلامي للبلدية الإثنين إن عضو المجلس راضية المذبل اجتمعت مع المستشار القانوني لفرع جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى سامي الدرسي وبحثت معه التنسيق في تنظيم الورشة.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الورشة سوف تتناول دراسة وتحديد الجهات المعنية باستجلاب العمالة الوافدة وإتمام إجراءات الإقامة والعمل بحسب قانون رقم 6 لسنة 1987.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن توافد المهاجرين غير الشرعيين «يعد خطرا محدقا بالبلاد كانتشار الأمراض والأوبئة و ارتفاع معدلات الجريمة والتي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي للبلاد».