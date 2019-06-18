شركة الكهرباء تعلن إجراء صيانة لأبراج الضغط العالي المنهارة بالمنطقة الجنوبية

جانب من أعمال صيانة أبراج المنطقة الجنوبية. (شركة الكهرباء عبر فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إجراء أعمال الصيانة لأبراج الضغط العالي التي سقطت خلال الفترة الماضية بالمنطقة الجنوبية وتسببت في تذبذب التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء، أنه من المتوقع استكمال العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

ويوم الأحد، طالبت الشركة بـ«حماية العاملين بمحطاتها بالمنطقة الجنوبية بعد تزايد وتيرة الاعتداءات على فنيي ومهندسي الشركة في الآونة الأخيرة».

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وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت خروج 6 محطات عن الخدمة نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.