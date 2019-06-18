كونتي: يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص ونتعاون معها ضد مهربي البشر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 08:35 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

وصف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي الأوضاع في ليبيا بأنها «حساسة للغاية» حيث «ينطلق في الغالب المهاجرون من هناك»، لافتا إلى أنه «يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص، لكننا نعمل مع خفر السواحل الليبي للتصدي للمتاجرين بالبشر».

واعتبر كونتي في مقابلة مع موقع إخباري محلي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن «الاستقبال العشوائي ليس حلًا لقضية المهاجرين، الذين يتدفقون عبر البحر الأبيض المتوسط إلى سواحل بلادنا»، مؤكدا «تعاون السلطات الإيطالية مع خفر السواحل الليبي للتصدي لمهربي البشر».

وقال كونتي «لا يمكننا السماح للأشخاص، الذين يتعرضون للاستغلال والإساءة خلال رحلتهم عبر ليبيا مخاطرين بحياتهم، وعبورهم البحر الأبيض المتوسط، من أجل حلم غير موجود». مشددا على أن «حل المشكلة لا يتمثل في الاستقبال العشوائي، فهو ليس مناسبًا حتى بالنسبة إليهم، لأن ذلك يفتح أفق تحقيق حلم يتلاشى على الفور بعد ذلك».

ورأى رئيس الوزراء الإيطالي أن «تدفقات الهجرة يجب أن تتم بشرعية كاملة وينبغي العمل من أجل فتح ممرات إنسانية». مشيرا إلى أنه سعى «للسير في هذا الاتجاه، وكذلك من خلال رحلاتي واتصالاتي في أفريقيا» وفق ما نقلته «آكي».

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