مديرية أمن سرت تقرر إنشاء وحدة للمرور والتراخيص بمنطقة زمزم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 06:01 مساء
زيارة مدير أمن سرت لمركز الشرطة والغرفة الأمنية بمنطقة زمزم. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إن مدير أمن سرت عميد الصديق بن سعود «أصدر قرارًا بإنشاء وحدة المرور والتراخيص بمنطقة زمزم لتسهيل إجراءات المواطنين داخل المنطقة» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء الإعلان عن القرار خلال زيارة تفقدية أجراها مدير أمن سرت عميد الصديق بن سعود رفقة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية مقدم مفتاح الدبار صباح اليوم إلى مركز شرطة زمزم التابعة لمديرية أمن سرت والغرفة الأمنية بالمنطقة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن مدير أمن سرت اطلع خلال الزيارة على سير العمل داخل مركز الشرطة والجهود المبذولة من قبل أعضاء الشرطة العاملين بالمركز لحفظ الأمن في منطقة زمزم.

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