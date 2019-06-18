«بركان الغضب» تنشر صورًا لاستهداف إمدادات قوات القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 04:03 مساء
صور ترصد استهداف ما قالت قوات حكومة الوفاق إنها إمدادات لقوات القيادة العامة (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني استهدافها إمدادات ذخائر وعتادًا عسكريًا لقوات القيادة العامة التابعة للمشير خليفة حفتر، وذلك في منطقة جندوبة الواقعة بين مدينتي «غريان والأصابعة».

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ونشر حساب عملية «بركان الغضب»، عبر «فيسبوك»، صورًا قال إنها «تُظهر دقة سلاح الجو» في استهداف إمدادات الذخائر والعتاد العسكري للقوات التابعة للقيادة العامة. وأعلنت قوات حكومة الوفاق، الأحد، اعتماد «مرحلة جديدة من خطة مواجهة القوات المعتدية في حرب العاصمة»، حسب ما ذكرت في بيان نشرته عبر صفحتها بـ«فيسبوك».

ولإنهاء حرب العاصمة، أطلق السراج الأحد مبادرة جديدة لحل الأزمة في ليبيا، تتضمن عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، يمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق، تكون مهمته إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2019.

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لكن السراج صرح لوكالة «رويترز» أنه لن يجلس مجددًا على طاولة المفاوضات مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ما اعتبره مراقبون «مناقضًا للمبادرة بإقصاء طرف مهم في الطريق لحل الأزمة».

صور ترصد استهداف ما قالت قوات حكومة الوفاق إنها إمدادات لقوات القيادة العامة (بركان الغضب)
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