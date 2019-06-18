سفير إيطاليا في ليبيا يناقش «مبادرة السراج» مع أحمد معيتيق

اجتماع النائب بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد معيتيق مع سفير إيطاليا في ليبيا، 18 يونيو 2019، (الإنترنت: تويتر)

ناقش السفير الإيطالي في ليبيا، جيوزيبي بوتشينو، اليوم الثلاثاء، المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، بعد عودته من جولة في واشنطن ولندن.

وأشار حساب السفارة الإيطالية في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

يذكر أن إيطاليا أعلنت دعمها لمبادرة السراج، التي طرحها، يوم الأحد الماضي، وتتلخص في الدعوة لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، ويجري من خلاله الاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة؛ لإجراء الانتخابات واعتماد القوانين الخاصة بها، ودعوة مجلس الأمن لاعتمادها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف أممي لدعم هذه العملية، وتفعيل الإدارة اللامركزية والمصالحة الوطنية.