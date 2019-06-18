مالطا مستعدة لاستئناف العمل في سفارتها بـ«طرابلس»

اجتماع النائب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق مع سفير مالطا في ليبيا بالعاصمة طرابلس، 18 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

قال سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا، تشارلز صاليبا، اليوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة لاستئناف عمل سفارتها في طرابلس، مشيرًا، في حديثه إلى النائب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، إلى رغبتها في استمرار العمل المشترك مع حكومة الوفاق، في مختلف المجالات، وتفعيل عمل اللجان المشتركة.

وأبدى السفير، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمله في عودة حركة النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

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يذكر أن العمل في السفارة المالطية توقف منذ بدء الاشتباكات في العاصمة أبريل الماضي، وهو الأمر الذي تكرر مع عدد من السفارات الأخرى.