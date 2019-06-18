الأرصاد: رطوبة عالية غربًا وحرارة مرتفعة شرقًا

توقع المركز الوطني للأرصاد، طقسًا معتدلًا، اليوم الثلاثاء، على أغلب المناطق الساحلية، مع رطوبة عالية نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي يشمل أغلب مناطق غرب ليبيا غدًا، بينما مازالت أغلب مناطق الوسط والجنوب وبعض مناطق الشمال الشرقي تتأثر بامتداد منخفض جوي صحراوي يتحرك ناحية الشمال الشرقي، وينتج عنه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح نشطة نسبيًّا؛ ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

وأشارت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، إلى تكاثر السحب اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الخليج والشمال الشرقي، من رأس لانوف حتى طبرق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على الساحل الغربي وأقصى الساحل الشرقي، بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 40 و45 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على الساحل، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح غدًا على بعض المناطق الساحلية، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط اليوم على سرت وأبو نجيم، مثيرة للأتربة والغبار.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، تصل إلى 40 درجة مئوية عـلى أبو نجيم، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

تتكاثر السحب على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق، تتحول بعد الظهر إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً على المناطق الساحلية، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية على جالو والجغبوب.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وبين 37 و44 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل انخفاضًا تدريجيًّا على الخليج وبنغازي.

الجفرة - سبها - غـات- غدامس- الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية شرقية على غدامس والحمادة وغات، بينما تكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال على باقي المناطق، وتتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية، ولا تتجاوز 37 درجة مئوية على الحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، مثيرة للأتربة والرمال تتحول بعد ظهر يوم الغد إلى شمالية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و46 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًّا بعد ظهر غدٍ.

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