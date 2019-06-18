السراج ينقل إلى البلديات اختصاص حل مشكلة القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 01:05 مساء
اجتماع فائز السراج مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وعميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف، لبحث مشكلة القمامة في طرابلس، 18 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، بنقل اختصاص التعامل مع مشكلة القمامة إلى البلديات بـ«شكل عاجل»، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحذر السراج، خلال لقائه وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، وعميد بلدية طرابلس المهندس عبدالرؤوف بيت المال من تداعيات تلك الأزمة على الصحة العامة، وتأثيرها على البيئة.

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يذكر أن وزارة الحكم المحلي أعلنت في 2 مايو الماضي وضع خطة لمواجهة تفاقم ظاهرة تكدس القمامة في مناطق الاشتباكات داخل طرابلس، إلا أن الأزمة مستمرة بعد مرور أكثر من شهر، حيث يشتكي الأهالي من عدم قدرة الجهات المعنية على رفع المخلفات.
 

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