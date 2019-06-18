إصلاح عطل شبكة الكهرباء بـ«الخدمات الصحية» في طرابلس

فنيو الشركة العامة للكهرباء ينفذون أحد أعمال الصيانة، (الإنترنت: أرشيفية)

تمكن فريق صيانة تابع للشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، من إصلاح العطل في شبكة الكهرباء الخارجية بإدارة الخدمات الصحية في طرابلس.

وفي بيان نشرته الشركة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشارت إلى أن الخلل تسبب في ضعف الكهرباء المغذية للمبنى الإداري.

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يذكر أن «العامة للكهرباء» أصدرت بيانًا، أمس، استنكرت فيه «الاعتداءات المتكررة على العاملين في الشركة»، محذرة من أن تلك الأعمال ستتسبب في «إقفال المحطات لعدم قدرة المشغلين على الدخول إليها».