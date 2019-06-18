107 حجاج يخضعون لكشف طبي الأسبوع المقبل في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 12:33 مساء
حجاج على جبل عرفات في مكة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت تنسيقية الحجاج بالمنطقة الوسطى (ب)، التي تتخذ مدينة سرت مقرًا موقتًا لها، اليوم الثلاثاء، إجراء الكشف الطبي على 107 حجاج من سرت وأبو هادي وهراوة وزمزم وأبو نجيم، أيام السبت والأحد والإثنين المقبلة، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

ونقلت الوكالة عن مصادر في التنسيقية أن الكشوف ستجرى في مجمع عيادات سرت المركزي، مشيرة إلى إقامة برامج توعوية للحجاج، يليها برنامج التطعيمات.

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يذكر أن إدارة الحج بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني حددت السبت المقبل موعد بدء الكشف الطبي لجميع حجاج مناطق تنسيقية طرابلس الكبرى، وحتى 27 يونيو الجاري.
 

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