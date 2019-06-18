ليبيا بمرتبة متأخرة عالميًا في حرية الصحافة وجزر القمر الأفضل عربيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 11:33 صباحا
إعلاميون خلال وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات بحقوق الصحفيين بميدان الجزائر في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

احتلت ليبيا المركز الـ162 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة العام 2019، والصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» اليوم الثلاثاء.

وعالميًا، احتلت الدول الاسكندنافية صدارة التصنيف، فجاءت النرويج في المركز الأول تليها فنلندا والسويد، أما الولايات المتحدة فاحتلت المركز الـ48، وإسرائيل الـ88، وتركيا في المرتبة الـ157.

وعربيا، سجلت جزر القمر أفضل مركز بين الدول العربية، وهو الـ 56، وبعدها تونس في المركز  72، وموريتانيا (94)، ثم لبنان (101).

في حين، جاءت الصومال في المركز 164، ثم البحرين (167)، فاليمن (168)، تليها السعودية في المرتبة الـ172 ثم «جيبوتي وسورية والسودان» في المراكز 173، و174، و175، على التوالي.

يذكر أن «مراسلون بلا حدود» تصدر سنويًا التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتعنى فيه بالمخاطر التي يتعرض لها مزاولو المهنة، وتشريعات الدول الموضوعة لتسهيل مهمتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يطارد أحجارًا قمرية إحداها اختفت في ليبيا