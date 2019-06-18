ليبيا بمرتبة متأخرة عالميًا في حرية الصحافة وجزر القمر الأفضل عربيًا

إعلاميون خلال وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات بحقوق الصحفيين بميدان الجزائر في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

احتلت ليبيا المركز الـ162 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة العام 2019، والصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» اليوم الثلاثاء.

وعالميًا، احتلت الدول الاسكندنافية صدارة التصنيف، فجاءت النرويج في المركز الأول تليها فنلندا والسويد، أما الولايات المتحدة فاحتلت المركز الـ48، وإسرائيل الـ88، وتركيا في المرتبة الـ157.

وعربيا، سجلت جزر القمر أفضل مركز بين الدول العربية، وهو الـ 56، وبعدها تونس في المركز 72، وموريتانيا (94)، ثم لبنان (101).

في حين، جاءت الصومال في المركز 164، ثم البحرين (167)، فاليمن (168)، تليها السعودية في المرتبة الـ172 ثم «جيبوتي وسورية والسودان» في المراكز 173، و174، و175، على التوالي.

يذكر أن «مراسلون بلا حدود» تصدر سنويًا التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وتعنى فيه بالمخاطر التي يتعرض لها مزاولو المهنة، وتشريعات الدول الموضوعة لتسهيل مهمتهم.