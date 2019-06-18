«برنامج الانتعاش» يقر الميزانيات الموقتة لدعم 18 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 09:53 صباحا
وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، (الإنترنت: أرشيفية)

أقرت اللجنة الفنية لبرنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، الميزانيات الموقتة لدعم 18 بلدية، بحضور وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، د.ميلاد الطاهر، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، الإعداد والتحضير للاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الخاصة بالبرنامج، الذي سيتم فيه المصادقة على قائمة الدعم المقدمة إلى 24 بلدية.

يشار إلى أن برنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا ممول من قبل الاتحاد الأوروبي لصندوق ائتمان الطوارئ لأفريقيا وشمال أفريقيا، وتنفذه الوكالة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة «يونيسيف».

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور البلديات الليبية ومهاراتها كفاعلين أساسيين في عملية تهدئة واستقرار البلاد وإحلال السلام.
 

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