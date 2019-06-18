بدء الكشف الطبي على الحجاج في طرابلس الكبرى السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 09:03 صباحا
المسجد الحرام خلال موسم الحج العام 2018، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت إدارة الحج بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، بدء إجراءات الكشف الطبي لجميع حجاج مناطق تنسيقية طرابلس الكبرى، اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى 27 يونيو الجاري.

وأشارت الإدارة في إعلان نشرته على موقعها إلى أن إجراءات الكشف الطبي ستكون بالمركز الصحي في شارع البي بالعاصمة، «سيدي خليفة - قرب السجل المدني»، والمجمع الصحي أبو شوشة في تاجوراء، والمجمع الصحي البدري في أبو سليم، والمجمع الصحي عرادة في سوق الجمعة، والمركز الصحي الحي الصناعي في حي الأندلس.

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ودعت الإدارة جميع حجاج تنسيقية طرابلس الكبرى التوجه إلى أقرب مركز صحي من المراكز المذكورة لإجراء الكشف الطبي.
 

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