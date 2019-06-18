تركيا مرحبة بمبادرة السراج: مستعدون لدعم جهود الحوار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 08:47 صباحا
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الإنترنت)

رحبت أنقرة بالمبادرة السياسية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وتدعو إلى عقد ملتقى وطني، وإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

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وأكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان، مواصلة «تركيا دعم الجهود البناءة القائمة على الحوار الشامل والمصالحة بغية تحقيق تقدم على صعيد العملية السياسية في ليبيا وضمان الاستقرار الدائم في البلاد» وفق تعبيرها.

ولإنهاء حرب العاصمة، أطلق السراج الأحد مبادرة جديدة لحل الأزمة في ليبيا، تتضمن عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، يمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق، تكون مهمته إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2019.

لكن السراج صرح لوكالة «رويترز» بأنه لن يجلس مجددًا على طاولة المفاوضات مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ما اعتبره مراقبون «مناقضًا للمبادرة بإقصاء طرف مهم في الطريق لحل الأزمة».

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أكد الجمعة الماضي عقب زيارة نظيره الفرنسي جون إيف لودريان أنقرة أنه ما زال هناك بصيص أمل في عقد مؤتمر دولي حول ليبيا.

ودعا الوزير التركي دول العالم إلى خطوات في سبيل مصلحة ووحدة ليبيا، بدلاً عن الوقوف إلى صف طرف على حساب آخر. وشدد أن الحل الوحيد لتوحيد ليبيا هو دعم جهود الأمم المتحدة، مضيفًا: «وإلا معاذ الله قد تتحول ليبيا إلى يمن جديد أو سورية جديدة».

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ولفت إلى أن دولاً أوروبية كانت تتبنى مواقف مختلفة من الشأن الليبي، وأن هذه المواقف عادت إلى جادة الصواب وصارت أكثر اتزانًا، معربًا عن ترحيب تركيا بهذه العودة.

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