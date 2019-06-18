الصين تحذر من زيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 08:26 صباحا

رفضت الصين، اليوم الثلاثاء، إعلان الولايات المتحدة الأميركية، نشر ألف جندي إضافي في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد حدة التوتر مع إيران، محذرة من أن هذا الإجراء «قد يفتح الباب أمام كل الشرور في العالم»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

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ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، دعوته إلى طهران لعدم التخلي «بهذه السهولة» عن الاتفاق النووي المبرم في 2015، بعدما أعلنت طهران أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز الحدود التي ينص عليها الاتفاق، وهي الـ 300 كيلو غرام، اعتبارًا من 27 يونيو الحالي.
 

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