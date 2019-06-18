وزير الصحة يتفقد مستشفى جراحة الحروق والتجميل

وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، في جولةً تفقدية لمستشفى جراحة الحروق والتجميل, 17 يونيو 2019 (وزارة الصحة)

أجرى وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، جولةً تفقدية لمستشفى جراحة الحروق والتجميل تابع من خلالها عمل أقسام العمليات والعناية والإيواء وأعمال التطوير والصيانة بالمستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان الإثنين، أن الوزير التقى خلال جولته المدير المكلف وإدارة الجراحة والتجميل والأطباء العاملين بالمستشفى، ليقف على أوضاع المرضى النزلاء ووضع العمليات والعناية والخدمات المقدمة.

وتابع «بن عمر» عمل المشروعات بمستشفى جراحة الحروق والتجميل ونسبة الإنجاز والجودة التي شملت غرفة العمليات والعناية الفائقة إلى جانب الأقسام المهمة بالحروق والتجميل.