سيالة يناقش مبادرة السراج مع وزير الخارجية الأردني

وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، 17 يونيو 2019 (وزارة الخارجية)

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحث فيه الجانبان المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل الأزمة في البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الليبية أن الوزير الأردني طالب كل الأطراف الليبية بالعمل والعودة إلى المسار السياسي للخروج من المأزق الذي أدخلت فيه ليبيا.

وبحسب البيان أوضح سيالة للجانب الأردني عزم حكومة الوفاق الوطني على المضي قدما «لوقف العدوان من خلال الضغط على قادة الاعتداء على العاصمة طرابلس من أحل المحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم»، مشددا على «استمرار حكومة الوفاق الوطني في صد العدوان ودحره حتى عودة القوات المعتدية إلى أماكنها التي أتت منها».

ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا

وكان «السراج»، دعا إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، تتضمن عدة بنود أهمها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، والمؤمنين بالوصول إلى حل سلمي وديمقراطي وضد عسكرة الدولة.