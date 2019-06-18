سيالة يناقش مبادرة السراج مع وزير الخارجية الأردني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 12:39 صباحا
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، 17 يونيو 2019 (وزارة الخارجية)

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحث فيه الجانبان المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحل الأزمة في البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الليبية أن الوزير الأردني طالب كل الأطراف الليبية بالعمل والعودة إلى المسار السياسي للخروج من المأزق الذي أدخلت فيه ليبيا.

وبحسب البيان أوضح سيالة للجانب الأردني عزم حكومة الوفاق الوطني على المضي قدما «لوقف العدوان من خلال الضغط على قادة الاعتداء على العاصمة طرابلس من أحل المحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم»، مشددا على «استمرار حكومة الوفاق الوطني في صد العدوان ودحره حتى عودة القوات المعتدية إلى أماكنها التي أتت منها».

ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا

وكان «السراج»، دعا إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، تتضمن عدة بنود أهمها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، والمؤمنين بالوصول إلى حل سلمي وديمقراطي وضد عسكرة الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يطارد أحجارًا قمرية إحداها اختفت في ليبيا