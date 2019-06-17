«التجاري الوطني» يتوقع إصدار أكثر من 10 آلاف بطاقة لمنحة أرباب الأسر

توقع مدير المصرف التجاري الوطني في طبرق، قاسم المسماري أن يقوم المصرف بإصدر أكثر من 10 آلاف و500 بطاقة مخصصة لمنحة أرباب الأسر الإضافية للعام 2018 نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال المسماري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن اللجنة المسؤولة عن منحة أرباب الأسر بالمصرف «أنجزت أكثر من 7000 بطاقة خاصة بمنحة أرباب الأسر الإضافية عن العام الماضي 2018 منذ انطلاق الشحن في منتصف مارس» من العام ذاته.

وأضاف المسماري أن العمل بالمصرف «يسير على قدم وساق حتى أوقات متأخرة من الليل»، مشيدا بجهود العاملين بمصرف التجاري الوطني فرع طبرق الذي يعتبر من أكبر المصارف العاملة بالمنطقة الشرقية.

وذكر المسماري أن المصرف قام «بشحن أكثر من 6000 بطاقة بلاتينيوم عن العام 2019 في وقت قصير جدا رغم الظروف التي تمر بها البلاد من انقطاعات في الكهرباء والإنترنت والاتصالات عامة وتهجم المواطنين علينا بشكل يومي بالسب والشتم حتى بالضرب».

ويملك المصرف التجاري الوطني فرع طبرق أكثر من 26 ألف حساب متحرك خاصات بالرواتب و8000 حساب للشركات وغيرها.