وزير الحكم المحلي يبحث إقرار القائمة المنقحة للميزانيات المؤقتة لـ18 بلدية

وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع السادس للجنة الفنية لبرنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا, 17 يونيو 2019

بحث وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، خلال الاجتماع السادس للجنة الفنية لبرنامج الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، صباح اليوم، تقرير عن إضافات التقييمات الفنية ومراجعة وإقرار القائمة المنقحة للتدخلات المختارة والميزانيات المؤقتة لثماني عشرة بلدية في المجموعة الثانية من إجمالي 24 بلدية ومتابعة التقييمات الفنية.

ووفقا لبيان لوزارة الحكم المحلي اليوم، تناول الاجتماع الإعداد والتحضير للاجتماع الثاني للجنة التوجيهية الخاصة بالبرنامج الذي سيتم فيه المصادقة علي قائمة التدخلات المتعلقة بـ24 بلدية، «هذا البرنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي وينفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف».

شارك بالاجتماع عبدالمجيد أبوغرارة، مستشار الوزارة للتعاون الدولي والشؤون الخارجية وصلاح فطح مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات، وأنيس الرايس ممثل المجلس الرئاسي، وماريكا تشيكوني مدير المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الإيطالية وأرمينيو ساكو كبير الخبراء بالوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وعثمان بن ساسى مدير مكتب ليبيا للوكالة الايطالية للتعاون التنموي.