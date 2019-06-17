الهلال الأحمر يطلق برنامجًا تدريبيًا لمتطوعي فرع غات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 10:15 مساء
متطوعو فرع غات أثناء برنامج تدريبي للهلال الأحمر, 17 يونيو 2019 (الهلال الأحمر)

أطلق الهلال الأحمر الليبي، البرنامج التدريبي المكثّف الذي يقدمه فريق الطوارئ فرع أجدابيا عن طريق مكتب CBHFA الإسعاف الأولي والصحة المجتمعية لمتطوعي فرع غات.

وأوضح بيان للهلال الأحمر أن البرنامج شمل في أولى جلساته التدريبية ليومي 15 و16 يونيو 2019، بالفترة الصباحية زرع نواة لتأسيس فريق CBHFA، حيث تم استهداف 20 متطوعا من فرع غات، وتم تعريف المتطوعون خلال التدريب ببرامج CBHFA والترويج الصحي والوقاية من الأمراض وإدارة الحوار والتواصل والعرض، بشكل مبسط ومدمج، كما تم التعريف للمتطوعين بالتخطيط للبرامج الصحية، أولويات المجتمع المحلي أثناء الكوارث، وورشة عمل لمدة 4 ساعات، وذلك حسب المراجع المعتمدة من الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر.

ووفق البيان يستهدف البرنامج التدريبي لمتطوعي فرع غات، زيادة خبراتهم وتطوير مهاراتهم للتأهب والاستجابة في حالات الكوارث.

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