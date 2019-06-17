شركة الكهرباء: استهلاك الليبيين من الطاقة الكهربائية 3 أضعاف التونسيين

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن استهلاك المواطن الليبي من الطاقة الكهربائية يساوي 3 أضعاف ما يستهلكه التونسي لعدد سكان 12 مليون شخص، «جزء كبير من الطاقة المنتجة تهدر نتيجة سوء استعمال المواطنين للأدوات والأجهزة الكهربائية التي تظل موصولة بالكهرباء حتى عند عدم الحاجة إليها» .

وانتقد الشركة في بيان لها اليوم، سلوكيات المواطنين في المحال التجارية والمساكن في الاستهلاك المفرط للكهرباء، كما انتقدت الهدر للطاقة من قبل الموظفين في بعض الجهات العامة، «تعتبر أجهزة التكييف من أكثر الأجهزة استخداماً لارتفاع درجة الحرارة، حيث أن أحمال استهلاكها يصل إلى 60% ونسبة أحمال الإنارة لا تتعدى 30% في الشبكة العامة».

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واضطرت الشركة العامة للكهرباء لطرح الأحمال خلال الفترة الماضية لتخفيض العجز الحاصل في الشبكة والذي وصل إلى أكثر من 1500 ميغاوات، وذلك بسبب الضغط الكبير على الشبكة مع استمرار الحرب على حدود العاصمة طرابلس، والتي أدت لتخريب العديد من المحطات وتوقف العمل في محطات أخرى، كما توقفت العديد من المشروعات الخاصة بالطاقة على إثر الاشتباكات المسلحة.

وطالبت الشركة بضرورة تعاون الجميع لترشيد الاستهلاك وخاصة في وقت الذروة، من خلال «الاكتفاء بتشغيل مكيف هواء واحد بدلاً من 3 مكيفات وضبط درجة الحرارة على 24 درجة مئوية.. وكذلك إغلاق جهاز التكييف عند مغادرة البيت أو المحل والقيام بإجراء تنظيف دوري لمصفي الهواء المكيف لرفع درجة كفاءته وإطالة عمر المكيف».

وطالبت الشركة المواطنين بعدم الإسراف في تشغيل الأجهزة الكهربائية لفترات طويلة دون أن تكون هناك حاجة فعلية، «هذا لن يتم إلا بالتعاون التام بين الشركة العامة للكهرباء والمستهلكين بجميع أصنافهم أفرادا، وجهات عامة».