قرار من «التعليم» بشأن تنظيم امتحانات النقل والشهادتين للتعليم الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 08:51 مساء
طلبة في إحدى المدارس الليبية, (أرشيفية : تعليم الوفاق)

أصدرت وزارة التعليم قرارًا اليوم، بشأن تقرير أحكام تنظيمية لامتحانات تلاميذ وطلبة النقل والشهادتين لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018  /2019، وشمل القرار عدة بنود.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن القرار نصّ على استمرار الدراسة بشكل اعتيادي في كل مراقبات التعليم التي أجرت الامتحانات النصفية لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية، ومنح القرار الإذن لمراقبي التعليم في إجراء الامتحانات النصفية من عدمها لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادتين وفقًا لظروف كل مراقبة تعليمية على أن تكون الامتحانات خلال اليوم الدراسي مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي.

«التعليم»: قرار وزاري اليوم بترتيبات امتحانات النقل والشهادات لطلبة الأساسي والثانوي

وأوضح بيان الوزارة أنه حال عدم إجراء الامتحانات النصفية لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية للشهادتين، فإن الامتحانات النهائية لسنوات النقل تكون على أساس الدرجة الكبرى ومضاعفة نتيجة الفترة الأولي لطلبة الشهادتين، «وتلتزم كل مراقبات التعليم بإجراء الامتحانات النهائية لسنوات النقل وفق المواعيد المحددة بقرارنا رقم 479 لسنة 2019، بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018 /2019».

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