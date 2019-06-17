الثني يفتتح الهيئة الوطنية للتعليم التقني ببنغازي ويتابع سير عمل شبكة الصرف الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 08:02 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني خلال افتتاح مقر الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بنغازي, 17 يونيو 2019 (الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين، مقر الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بمدينة بنغازي، بحضور وزير التعليم الدكتور فوزير بومريز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

ووفقًا لبيان للحكومة الموقتة، عقد الثني اجتماعًا مع مدير المعهد ومديري الإدارات والمكاتب بالهيئة، لبحث سير العملية التعليمية وسبل توفير كافة الإمكانيات لتذليل الصعاب أمامهم.

في سياق متصل بحث "الثني" اليوم الإثنين، أوضاع شبكات الصرف الصحي لمدينة بنغازي خلال اجتماع عقده برئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببنغازي ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببنغازي، إضافة إلى الاستشاري المكلف سابقًا لمشروع تنفيذ 34 محطة للصرف الصحي بنغازي الدكتور عاطف بوالحاسية.

واستعرض الثني الموقف الحالي لشبكة الصرف الصحي بمدينة بنغازي، مؤكدًا ضرورة وضع الحلول للشبكة في القريب العاجل، وأنه سيوفر كافة الإمكانيات لحلحلة كافة العراقيل.

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