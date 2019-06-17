مديرية أمن طبرق تمهل سائقي المركبات 48 ساعة لإزالة تعتيم الزجاج

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 17 يونيو 2019, 07:50 مساء
مديرية أمن طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أملهت مديرية أمن طبرق كافة أصحاب وسائقي المركبات الآلية بالمدينة الذين يضعون معتم الزجاج 48 ساعة لإزالته، محذرة إياهم من التعرض للإيقاف والمخالفة القانونية.

وقال الناطق باسم مديرية أمن طبرق، نقيب صفي الدين خطاب لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن «هناك عددًا كبيرًا من السيارات بالمدينة زجاجها معتم وسبق أن قمنا بتحذيرهم عن طريق قسم المرور لكنهم لم يستجيبوا لهذه النداءات»

وأكد خطاب أن ردَّ مديرية أمن طبرق وقسم المرور والتراخيص على المخالفين «سيكون قاسيًا وسنقوم بإزالته بالقوة ومعاقبة صاحب المركبة الآلية بالغرامة المالية والمخالفة».

وأضاف خطاب أن المديرية عمّمت الإعلان على أصحاب المحال المتخصصة في بيع الكماليات بالمدينة وطالبتهم بعدم بيع المادة المستخدمة في تعتيم الزجاج والتخلص منها وإلا سيتعرضون للعقاب والمخالفة إذا لم يتعاونوا مع رجال الأمن في أداء مهامهم.

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