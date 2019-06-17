ورشة عمل في تونس لوضع رؤية استراتيجية لتطوير التعليم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 17 يونيو 2019, 05:25 مساء
ورشة العمل المشتركة بين مسؤولي وزارة التعليم والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. (وزارة التعليم)

انطلقت في العاصمة التونسية، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل المشتركة التي تنظمها وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتي تستهدف بحث تطوير أداء وزارة التعليم الليبية وتحسين جودة العملية التعليمية في ليبيا.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الورشة يشارك فيها من الجانب الليبي فريق عمل يضم عدداً من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب التابعة لها من بينهم مستشار تقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة عبدالحكيم الكمائلي.

ويشارك في الورشة من الجانب الأميركي رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتطوير(USAID) أندرو سباتين، رفقة مستشار الموارد البشرية بالوكالة أندرو سندون، ومستشارة الشؤون المالية والميزانيات ناييدا هرونيدا، ومستشار التخطيط الاستراتيجيى والجودة مارك وال.

وأوضحت الوزارة أن الورشة تأتي في إطار العمل المشترك مع الوكالة الأميركية «لوضع رؤية استراتيجية لتطوير أداء الوزارة وتحسين جودة التعليم في ليبيا»، مشيرة إلى أنها «تعد المرحلة الثانية من مشروع إعداد الرؤية الاستراتيجية للوزارة».

وأضافت أن المرحلة الثانية من مشروع الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم «سيتم من خلالها الوقوف عن كثب على آلية عمل كل الأقسام ذات العلاقة بمشروع الرؤية والبدء الفعلي في العمل على صعيدي تجميع البيانات والتواصل مع كل الشركاء والأطراف المعنية بالمشروع، وذلك بعد عقد الوكالة لسلسلة من اللقاءات المرئية عن بعد مع مختلف المسؤولين المباشرين على الأقسام أوالمجالات التي ترتكز عليها الرؤية بالوزارة للاطلاع والتعرف بشكل عام على آلية العمل المتبعة بها».

وذكرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني «أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تتضمن تطوير مستوى أداء العمل وبناء القدرات، وتحسين جودة التعليم، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، والرفع من كفاءة العاملين بالقطاع وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا».

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