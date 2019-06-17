ضبط المتهم بقتل شاب بمنطقة بوعطني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 03:18 مساء

ضبط أعضاء التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، اليوم الإثنين، المتهم في جريمة قتل شاب بمنطقة بوعطني في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة وليد العرفي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، عُـثر على جثة الشاب أحمد عبدالحميد صالح الدينالي، قبل أربعة أيام، وتم نقله إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث عن طريق مركز شرطة بوعطني.

وأوضح العرفي، أنه بعد ورود معلومات عن السيارة المستخدَمة في الجريمة «BMW سوداء اللون لا تحمل لوحات معدنية»، أُلقي القبض على المتهم، البالغ من العمر 24 عامًا. وبينت التحقيقات أن الجاني قتل الشاب عن طريق إطلاق نار عشوائي، قبل أن يهرب إلى إحدى المناطق شرق البلاد. وأضاف العرفي، أنه تم استدراج المتهم حتى تم إلقاء القبض عليه، فور دخوله بنغازي، منوهًا إلى أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات بارتكابه الجريمة.

وقال المتهم إنه تعاطى مخدرًا قبل الجريمة، الذي اشتراه من أحد تجار الممنوعات في منطقة بوهديمة.

وأكد العرفي، أن المتهم كانت لديه عداوة مع المجني عليه منذ 6 أشهر، وعندما شاهده صدفة في الطريق، أطلق عليه النار.

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