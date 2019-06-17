تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 17 يونيو 2019, 03:08 مساء
حبات من الفستق الإيراني. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت بيانات رسمية إن قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى ليبيا تراجعت بنسبة 68.82% مقارنة بالعام السابق، مسجلة 3.7 مليون دولار خلال السنة المالية الأخيرة مقابل 4.7 مليون دولار .

وحسب بيانات صادرة عن إدارة الجمارك في طهران، فقد صدرت إيران بشكل رئيسي الفستق والعنب وعصير التفاح والأدوية والمنتجات الفلاحية إلى ليبيا، دون أن توضح إدارة الجمارك في طهران أن كان الأمر على علاقة بتأثير محتمل للعقوبات الأميركية.

وأعلنت إدارة الجمارك في جمهورية إيران في أحدث بيانات لها اليوم الاثنين، تصدير 1.223 طن من السلع غير النفطية بقيمة 3.47 مليون دولار إلى ليبيا في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 20 مارس الماضي.

وكانت ليبيا الوجهة رقم 87 للصادرات الإيرانية في العالم خلال العام الماضي، في وقت لم يتم تسجيل أي واردات من ليبيا إلى إيران خلال هذه الفترة.

وأعلنت منظمة التنمية التجارية الإيرانية تسجيل الصادرات غير النفطية 8.4 مليار دولار خلال فترة 21 مارس حتى 20 مايو 2019 بارتفاع 8.1 بالمئة عن المستوى المسجل في الفترة المناظرة 2018 والبالغ 7.7 مليار دولار.

واضطرت الحكومة الإيرانية في مقاومتها العقوبات الأميركية لتطبيق سياسات اقتصادية تقشفية والاعتماد على الصادرات غير النفطية الواقعة تحت العقوبات الأميركية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ارتداء الشبشب أثناء القيادة