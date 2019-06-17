ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تجدد التزامها بدعم الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 02:53 مساء
اجتماع سفراء عدد من الدول الأوروبية لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا، 17 يونيو 2019، (الإنترنت: أرشيفية)

جدد سفيرا ألمانيا وفرنسا ونائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، اليوم الإثنين، التزام دولهم بدعم عملية إجراء انتخابات المجالس البلدية، كما أشاد ممثلو المجتمع الدولي بجهود اللجنة المركزية للانتخابات، بحسب بيان نشرته صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني أسماء عمداء 18 بلدية جرى انتخابهم للدورة الثانية 2019، بينما فتحت لجنة الانتخابات، خلال الأيام الماضية، باب الترشح في بلديات مثل صرمان وصبراتة والحرابة، حيث سبق أن تعذر إجراء الانتخابات بها بسبب الظروف الأمنية والاشتباكات الدائرة في العاصمة.

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