احتراق محول كهرباء في سيدي السائح بطرابلس بسبب ارتفاع الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 02:40 مساء
احتراق محول كهرباء بمنطقة سيدي السائح في طرابلس، 12 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

تعرض «محول كهرباء رقم 1»، في محطة بئر دياب بمنطقة سيدي السائح جنوب طرابلس إلى حريق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، وفق بيان نشرته صفحة الشركة العامة للكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشارت الشركة، أن الحادث وقع الأربعاء الماضي، وأسفر عن أعطال جسيمة، منوهة إلى تأثر «محول الكهرباء رقم 2» بالحرارة نتيجة قربه من الحريق.

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يذكر أن الشركة نشرت اليوم بيانًا استنكرت فيه تعرض أحد العاملين في محطة تحويل الكهرباء بسوق الجمعة في طرابلس، للاعتداء من مواطن، محذرة من أن تكرار تلك الاعتداءات ستتسبب في «إقفال المحطات لعدم قدرة المشغلين على الدخول إليها».
 

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