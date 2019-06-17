شركة الكهرباء: الاعتداء على عامل في محطة سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 01:07 مساء
أحد فنيي الشركة العامة للكهرباء أثناء إصلاح عطل، (الإنترنت: أرشيفية)

تعرض أحد العاملين في محطة تحويل الكهرباء بسوق الجمعة في طرابلس، للاعتداء من مواطن؛ احتجاجًا على برنامج طرح الأحمال، بحسب بيان نشرته صفحة الشركة العامة للكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستنكرت الشركة، «الاعتداءات المتكررة على العاملين في محطات التحويل»، محذرة من أن تلك الأعمال ستتسبب في «إقفال المحطات لعدم قدرة المشغلين على الدخول إليها».

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وطالبت الشركة الجهات المعنية بالتصدي لهذه الاعتداءات، لـ«الحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار»، بحسب البيان.

يذكر أن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة كهرباء الرياضية، السبت الماضي، وأطلقوا أعيرة نارية عشوائية على أبواب المحطة؛ رفضًا لبرنامج طرح الأحمال؛ ما اضطر العاملين إلى مغادرة المحطة.

 

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