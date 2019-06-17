بلدية سرت: تحاليل المعادن لمحصول الدلاع «نظيفة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 11:32 صباحا
ثمار الدلاع في أحد المزارع الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر لبلدية سرت اليوم الاتنين إن تحاليل المعادن على الانتاج الزراعى وخاصة محصول «الدلاع» نظيفة.

وأضافت البلدية أنها تنتظر احالة التقرير بشكل كتابى خلال الساعات القادمة، وفق الصفحة الرسمية للمجلس البلدي للمدينة.

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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تسمم بعض المواطنين نتيجة تناول فاكهة البطيخ (الدلاع).

لكن المجلس البلدي قال الأربعاء الماضي إنه لا توجد حالات مرضية أصيبت بطريقة مباشرة. وكلف مسؤول الشؤون الزراعية بسرت ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع سرت بأخذ عينات لكافة المحاصيل الزراعية بالبلدية للتأكد من سلامتها.

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