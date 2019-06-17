انفراجة في أزمة الوقود بـ«يفرن» بعد 70 يومًا من المعاناة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 09:11 صباحا
زحام السيارات أمام محطة وقود في يفرن، 16 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي يفرن، اليوم الإثنين توفير الوقود لـ«محطة 88» في المدينة، مشيرًا إلى توفير الوقود لـ«محطة 397» الشرارة قريبًا، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن يفرن تتعرض منذ أكثر من 70 يومًا، لنقص حاد في الوقود، وقد تشكلت على إثر تلك المشكلة لجنة إدارة أزمة الوقود جبل نفوسة؛ لتوفير الوقود للمحطات الموجودة داخل الحدود الإدارية للبلدية.

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وتعاني مدن أخرى نقص الوقود أيضًا، ومنها بني وليد، حيث تستمر الأزمة هناك منذ أسابيع، ما يدفع المواطنين هناك إلى التزود بالوقود من مدن مجاورة.

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