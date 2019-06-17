لجنة الطوارئ تبحث صيانة مراكز إيواء النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 08:38 صباحا
من اجتماع لجنة الطوارئ مع لجنة النازحين بمقر مجلس الوزراء. (إدارة التواصل)

خصصت لجنة الطوارئ اجتماعها الدوري الذي عقدته مع لجنة النازحين لبحث تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشأن تخصيص مبلغ مالي للبدء في صيانة مراكز إيواء النازحين بشكل عاجل من أجل توفير أماكن ملائمة لهم في عدد من مناطق طرابلس.

وناقشت اللجنة خلال اجتماع بديوان رئاسة الوزراء، أمس الأحد، الخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء، والعدالة في توزيع الأحمال على المناطق، واستكمال صيانة الأبراج التي تضررت جراء حرب العاصمة طرابلس، حسب إدارة التواصل بمجلس الوزراء.

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وتشهد ضواحي طرابلس، مواجهات مسلحة بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق، منذ الرابع من أبريل الماضي، مما خلف مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ يترأسها رئيس المجلس الرئاسي السراج، وجرى تشكيلها أبريل الماضي لمواجهة تداعيات الحرب الجارية منذ الرابع من أبريل جنوب طرابلس، بعد أن أطلقت القيادة العامة للجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة.

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