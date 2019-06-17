«صحة الوفاق» تبحث مع السفير الإيطالي فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 01:32 صباحا
جانب من لقاء وكيل الصحة بالسفير الإيطالي. (صحة الوفاق عبر فيسبوك)

بحث وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، مع سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل تسهيل فتح المجال الجوي لطائرات الإسعاف الليبية التي تقل الجرحى، خلال لقاء جمعهما أمس الأحد بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة.

وذكر بيان نشرته صفحة وزارة الصحة عبر «فيسبوك»، أن وكيل الصحة، عن رغبته في الحصول على موافقة الجانب الإيطالي على منح تأشيرة الدخول للجرحى الليبيين داخل المطار، مثمنًا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن حرصه على استمرارها وتطويرها.

وحضر اللقاء كل من مدير مركز الطب الميداني والدعم ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.

جانب من لقاء وكيل الصحة بالسفير الإيطالي. (صحة الوفاق عبر فيسبوك)
جانب من لقاء وكيل الصحة بالسفير الإيطالي. (صحة الوفاق عبر فيسبوك)
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