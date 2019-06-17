شركة الكهرباء: مسلحون اعتدوا على فنيي محطة أم الجداول لرفضهم رفع الأحمال

قال الشركة العامة للكهرباء، إن مسلحين اعتدوا على فنيي ومهندسي محطة أم الجداول (الشاطي) لرفضهم برنامج طرح الأحمال وأجبروا العاملين على مغادرة المحطة نهائيًا.

وطالبت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، بـ«حماية العاملين بمحطاتها بالمنطقة الجنوبية بعد تزايد وتيرة الاعتداءات على فنيي ومهندسي الشركة في الأونة الأخيرة».

وذكرت الشركة أنها «تعاني منذ فترة من الاعتداءات المتكررة على موظفيها وإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية بشكل متواصل وممنهج، حيث جرى تدمير ما يقارب 350 برجًا بالكامل من أبراج الضغط العالي بالمنطقة الجنوبية جهد 400 ك.ف من أصل 450 برجًا كلفوا الشركة ملايين الدينارات في مشروع توصيل الكهرباء وتغطية المنطقة الجنوبية».

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وأضافت الشركة أنه «رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية والعمل على إعادة تتبيث الابراج التي تعرضت للسقوط إلا أن مشاكل الاعتداءات على موظفي الشركة بالمنطقة الجنوبية لازالت مستمرة».