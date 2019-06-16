إيطاليا تدعم «مبادرة السراج» وجهود سلامة لاستئناف المفاوضات في ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي إينزو مورافي ميلانيزي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو مورافي ميلانيزي دعم بلاده للمبادرة التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ظهر اليوم الأحد، والتي تضمن الدعوة لعقد ملتقى وطني بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر» فور الإعلان عن المبادرة، إن «ميلانيزي أكد دعم إيطاليا لجهود المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة ومبادرة الملتقى الوطني التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي اليوم، لاستنئاف المفاوضات من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد».

اقرا أيضا: ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا

وتنص مبادرة السراج التي أعلنها في منتصف نهار اليوم على الدعوة لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية يجري من خلاله الاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء الانتخابات واعتماد القوانين الخاصة بها، ودعوة مجلس الأمن لاعتمادها وتشكيل لجان مشتركة بإشراف أممي لدعم هذه العملية وتفعيل الإدارة اللامركزية والمصالحة الوطنية.

اقرأ أيضًا.. الاتحاد الأوروبي: «مبادرة السراج» خطوة بناءة لدفع العملية السياسية في ليبيا

وقال الناطق باسم الأوربي في بيان «لطالما كان الاتحاد الأوروبي داعما لأي اقتراح بناء لدفع العملية السياسية في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووضع حد للصراع والانقسام. إن الاقتراح الذي قدمه اليوم رئيس الوزراء الليبي فايز مصطفى السراج هو بالتأكيد خطوة في هذا الاتجاه» مؤكدا أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم شعب ليبيا والأمم المتحدة في تصميمهما على بناء سلام واستقرار ورخاء دائم».

اقرأ أيضا: البعثة الأممية ترحب بمبادرة السراج لحل الأزمة الليبية

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جهتها ترحيبها بالمبادرة واصفة إياها بأنها «بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا». مؤكدة أنها ترحب «بهذه المبادرة وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا» عارضة «مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار».

اقرأ أيضا: اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية تعلن تأييدها الكامل لمبادرة السراج

كما أكدت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية «دعمها الكامل واللامحدود» للمبادرة انطلاقا من دعواتها «المتكررة للصلح والمصالحة ونبذ العنف والجلوس على طاولة حوار تتسع للجميع بعيدا عن أصوات المدافع والبنادق وبعيدا عن المشاريع الشخصية» ومن منطلق مبدأها «الثابت في لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى الدولة المدنية المنشودة التي تكفل العدالة والمساواة بين كافة أبناء الشعب الواحد».

اقرأ أيضًا.. الثني: مبادرة السراج جاءت في الوقت الضائع

ووصف رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، مبادرة السراج بـ«المحاولة اليائسة» و«جاءت في الوقت الضائع» في ظل تقدم قوات الجيش الوطني» التابعة للقيادة العامة نحو العاصمة طرابلس. وقال في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» إن السراج «كان عليه أن يقترحها سنة 2016، عندما شكلت حكومة وحدة وطنية حظيت بدعم دولي، إلا أنه لم ينفذ تعهداته بموجب اتفاق الصخيرات، وخصوصا ما يتعلق بحل الميليشيات وتسليم أسلحتها واندماجها في مؤسسات الدولة الرسمية»، حسب قوله.