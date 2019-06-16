إخماد حريق اندلع قرب خزانات شركة البريقة بطريق المطار في طرابلس

سحب دخان خلال حريق بخزان نفطي في ميناء راس لانوف. (أرشيفية)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن «فرق الإطفاء التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط أخمدت حريقًا اندلع مساء أمس السبت بالقرب من خزانات غاز النفط المسال في مستودع الشركة بطريق المطار (في طرابلس)، وتفادي وقوع كارثة إنسانية وبيئية».

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الأحد، أن الحريق «شب نتيجة لقصف مباشر للمنشأة» عند الساعة الثامنة من مساء أمس السبت.

ودعت المؤسسة وشركة البريقة لتسويق النفط، «جميع الأطراف إلى الانسحاب الفوري من المنطقة لتجنب أي ضرر إضافي قد يلحق بهذه الخزانات الحيوية»، محذرة من «عواقب استهداف خزانات غاز النفط المسال والمليئة بالوقود القابل للاشتعال على سكان المنطقة».

من جانبه جدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، دعوته إلى «وقف فوري لإطلاق النار وأعمال القتال الدائرة ووضع حد للاستهداف المباشر لمنشآت قطاع النفط ومحاولة استخدامها لأغراض عسكرية»، مبديًا امتنانه «لفرق الطوارئ التابعين لها لشجاعتهم ولجهودهم في تجنب كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية».