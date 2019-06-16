مركز سبها الطبي: تذبذب التيار الكهربائي تسبب في تعطل المصاعد وجميع أجهزة المختبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 08:55 مساء

قال مركز سبها الطبي إن تذبذب التيار الكهربائي والانخفاض المفاجئ للتيار تسببت في عطل المصاعد وخروجها عن العمل وسبب ربكة في الأقسام الإيوائية كاملة، مضيفا «يوم 4 يونيو 2019 توقفت المصاعد بشكل كامل نتيجة تذبذب التيار الكهربائي وباشر فريق الصيانة بالمركز أعماله محاولا تشغيلها ولكن باءت بالفشل في الصيانة لأنه يحتاج إعادة برمجة المصاعد إلكترونياً حتى نستطيع تشغيلها من جديد».

وأوضح المركز في بيان اليوم أن تذبذب التيار الكهربائي تسبب في تعطل جميع أجهزة المختبر عدا جهازCBC كما تضررت أجهزة قسم العيون وسببت عطلا في تقديم الخدمات الطبية.

وشدد على أن هناك أيضا أكثر من مشكلة لحقت بالمركز نتيجة تذبذب التيار الكهربائي المتردي من عطل في الإنارة والتكييف بالمركز.

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