الهلال الأحمر يرسل فريق مساعدة من طبرق ودرنة والبيضاء وبنغازي وجالو إلى غات

قال الهلال الأحمر الليبي، إن فريقا مكونا من أعضاء فرق الطوارئ بفروع (طبرق - درنة - البيضاء - بنغازي - جالو)، انطلق اليوم إلى مدينة غات، للمساعدة في عمليات التعافي بعد الكارثة التي ضربت المدينة خلال الأيام الماضية من سيول وما تبعها من دمار في المنشآت والمؤسسات العامة.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان اليوم، أن فريق المساعدة المنطلق إلى غات بقيادة وإشراف غرفة الطوارئ بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، يهدف إلى مساندة فرع غات فى أداء مهامه الإنسانية.

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وكانت مدينة غات قد تعرضت خلال الأيام الماضية لسيول غير مسبوقة، مما أدى لوقوع وفيات وإصابات بين المدنيين وأعلنت حكومتا الوفاق والموقتة غات مدينة منكوبة.