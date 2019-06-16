مواطنون في سبها يحتجون على تردي الخدمات المصرفية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 16 يونيو 2019, 07:53 مساء
وقفة احتجاجية لمواطنين في سبها أمام مقر المصرف التجاري الوطني. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم عدد من المواطنين في سبها، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المصرف التجاري الوطني في المدينة، وأغلقوا خلالها أبواب المقر الرئيسية لعدة ساعات احتجاجا على تردي الخدمات المصرفية.

وقال أحمد الفرجاني أحد المحتجين لـ«بوابة الوسط» إن سبب الاحتجاج هو تردي الخدمات المصرفية المقدمة من المصرف للمواطنين وبطء الإجراءات وعدم الاهتمام بعملاء المصرف عند طلبهم لبعض الإجراءات مثل بطاقة أرباب الأسر أو دفتر الصكوك.

وأضافت المواطنة عائشة عبدالله إحدي المشاركات في الوقفة لـ«بوابة الوسط» أنها تقدمت للمصرف بطلب للحصول على دفتر صكوك منذ أربعة أشهر لكنها لم تحصل عليه من إدارة المصرف التي طلبت منها مراجعة موقع المصرف على الإنترنت لكنها «لا تجيد القراءة أو الكتابة».

يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست الأولى من نوعها أمام مقر المصرف التجاري الوطني في سبها حيث سبق أن قام محتجون من عملاء المصرف العام الماضي بإغلاق المقر احتجاجا على تردي الخدمات المصرفية ونقص السيولة.

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