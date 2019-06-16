إتلاف 2000 صندوق من معجون الطماطم منتهي الصلاحية في جالو

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 16 يونيو 2019, 06:28 مساء
عملية إتلاف معجون الطماطم منتهي الصلاحية في جالو. (بوابة الوسط)

أتلف أعضاء جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع أعضاء قسم البحث الجنائي في بلدية جالو بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد، 2000 صندوق من معجون الطماطم منتهية الصلاحية جرت مصادرتها خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي في جالو، عثمان مطرود في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن كمية معجون الطماطم منتهية الصلاحية صادرتها دوريات قسم النجدة في جالو خلال الفترة الماضية أثناء محاولة تهريبها إلى الدول الأفريقية.

وأوضح مطرود أن قسم النجدة أبلغ جهاز الحرس البلدي فورًا بالخصوص، وجرت مصادرة الشحنة التي صدر قرار بإتلافها بشكل كامل بحضور مديرية الأمن، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية تسير دوريات بشكل مستمر لضبط الشارع العام والحدود الإدارية لمنع تهريب السلع التموينية والوقود.

وأكد مطرود أن جهاز الحرس البلدي في جالو يسعى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لميدرية الأمن لمتابعة المحال والأسواق التجارية في البلدية للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمالها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر