«التعليم»: قرار وزاري اليوم بترتيبات امتحانات النقل والشهادات لطلبة الأساسي والثانوي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 05:24 مساء
وزير التعليم عثمان عبدالجليل، يبحث مع مسئولي الوزارة الترتيبات النهائية للامتحانات, 16 يونيو 2019 (وزارة التعليم)

أعلنت وزارة التعليم أنها ستصدر قرارا اليوم بخصوص الترتيبات الواجب اتخاذها لسير العملية التعليمية وامتحانات المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، صباح اليوم مع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام، وبعض مستشاريه، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ناقشوا خلاله تقرير بعض الأحكام المتعلقة بامتحانات طلبة سنوات النقل والشهادات العامة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، في ظل التطورات الأمنية والاجتماعية التي يمر بها الطلبة والتلاميذ خلال العام الدراسي الحالي 2018-2019. 

المركز الوطني للامتحانات يتيح للطلاب عدم دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. بشرط!

وأمس أصدر المركز الوطني للامتحانات تعميمًا على كافة مراقبات التعليم، منح طلاب جميع المراحل التعليمية استثناءات تشمل إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني - حال رغب الطالب في ذلك - على أن تضاعف درجة النصف الدراسي الأول، وذلك «استجابة وتقديرًا للظروف التي تمر بها البلاد، الناجمة عن الحرب على العاصمة والمدن والمواقع المحيطة بها، والكوارث الطبيعية بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، وما تبعها من نزوح للعائلات وتهجير للمواطنين إلى مختلف المراقبات، وكذلك انقطاع الكهرباء وصعوبة الاتصالات وشح الوقود والخدمات، مما يعتبر في مجموعه تحديًا بالغ الضراوة لتلاميذنا وطلبتنا في مراحل النقل والشهادة بهذا العام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبد الجليل سيف النصر
ثقافة وفن
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
ليبيا تواجه إنجلترا فى افتتاح مونديال القدم المصغرة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف طبي.. القهوة قادرة على معالجة مصابين بخلل حركي نادر