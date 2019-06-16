البعثة الأممية ترحب بمبادرة السراج لحل الأزمة الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمبادرة السياسية التي أعلنها اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج لحل الأزمة الليبية.

ووصفت البعثة في تعليقها مبادرة السراج بأنها «بناءة للدفع بالعملية السياسية قدماً من أجل إنهاء حالة النزاعات الطويلة في ليبيا».

وأكدت البعثة، أنها ترحب «بهذه المبادرة وبأي مبادرة أخرى تقترحها أي من القوى الرئيسية الفاعلة في ليبيا.. وتعرض مساعيها الحميدة على كل الأطراف في سبيل مساعدة ليبيا على الخروج من مرحلتها الانتقالية الطويلة نحو مرحلة السلام والاستقرار والازدهار».

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وكان «السراج»، دعا إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، وتتضمن ست نقاط، أهمها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، والاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة خلال المؤتمر، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.