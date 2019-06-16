«الإمداد الطبي» يعلن التعاقد على تطعيمات أميركية تكفي 3 سنوات

من أعمال توقيع البروتوكول مع الشركة الأميركية. (جهاز الإمداد الطبي)

قال رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، الدكتور الطاهر بالخير، إن التطعيمات التي تعاقد الجهاز على توريدها ستصل إلى ليبيا خلال 10 أيام لتغطية احتياجات كافة المستشفيات والمرافق الصحية لمدة ثلاث سنوات.

وأشار بالخير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد ، إلى أن الجهاز وقع خلال الأسبوع الماضي على عقد توريد هذه التطعيمات مع شركة ( M.S.D ) الأميركية المتخصصة في هذا المجال، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية المصنعة والمنتجة للتطعيمات بمختلف أنواعها.

ونوه إلى أن هذا العقد، الذي يشمل كذلك بروتوكول تعاون بين الشركة وجهاز الإمداد الطبي، تقوم بموجبه الشركة الأميركية بتوفير وتطوير البنية التحتية لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية للدولة الليبية.