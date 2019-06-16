حرس السواحل ينقذ 91 مهاجرًا شمال القره بوللي

حرس السواحل ينقذ 91 مهاجرًا غير شرعي شمال القره وللي، 15 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

تمكنت دورية لحرس السواحل، في قطاع طرابلس، أمس السبت من إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 3 نساء، وطفلان، كانوا على مركب مطاطي، وقد تمت عملية الإنقاذ على بعد 35 ميلًا شمال شرق القره بوللي.



وأشار مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية، في بيان اليوم الأحد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، ثم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء السبعة.

اقرأ أيضًا: إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي شمال الخمس



يذكر أن دورية تابعة لقطاع طرابلس تمكنت، الثلاثاء الماضي، من إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي، كانوا أيضًا على مركب مطاطي، وبينهم امرأة واحدة، وهم من جنسيات أفريقية مختلفة.

