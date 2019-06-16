السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليوان وتراجع الإسترليني واليورو

ارتفع الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إذ سجل متوسط سعر الدولار 1.3996 دينار، مقابل 1.3946 دينار الخميس الماضي، حسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 1.5687 دينار، مقابل 1.5763 دينار، وكذلك الجنيه الإسترليني إلى 1.762 دينار، مقابل 1.7701 دينار.

فيما استقرت العملة اليابانية، إذ بقي سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، بينما زاد اليوان الصيني إلي 0.2021 دينار، مقابل 0.2016 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، ارتفعت العملة السعودية أمام العملة الليبية خلال الفترة نفسها، لتسجل 0.3732 دينار، مقابل 0.3718 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.381 دينار، مقابل 0.3797 دينار.