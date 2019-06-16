شركة الكهرباء تعلن إصلاح العطل في محطة الزاوية

أحد فنيي الشركة العامة للكهرباء خلال تنفيذ أعمال صيانة، (الإنترنت: أرشيفية)

تمكنت فرق الصيانة في الشركة العامة للكهرباء من إعادة الوحدة الغازية الأولى في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة إلى الخدمة، والدخول بها على الشبكة، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن الشركة حذرت، صباح اليوم الأحد، من حدوث إظلام تام، بسبب تضرر الشبكة جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس.

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وأعلنت الشركة خروج الوحدات الثانية في الخمس والأولى والسادسة في محطة كهرباء الزاوية، بسبب الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة، «مما يضع الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها».

وتتعرض مرافق الكهرباء إلى أعطال وأضرار مستمرة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها تخوم العاصمة، طرابلس، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق الوطني منذ الرابع من أبريل الماضي.

